Linz-Froschberg im Tischtennis-Champions-League-Finale

Die Tischtennis-Damen von Linz AG Froschberg spielen am Dienstagabend (20.15 Uhr/live ORF Sport+) beim Heim-Finalturnier um ihren dritten Champions-League-Titel nach 2009 und 2013. Das Gastgeber-Team setzte sich am Montagabend im zweiten Semifinale gegen Frankreichs Vertreter Saint Quentin 3:2 durch. Endspielgegner der Linzerinnen ist der TTC Berlin Eastside, der das erste Halbfinale 3:1 gegen Metz gewonnen hatte.

Sofia Polcanova stellte mit einem knappen 3:2-Erfolg über die 20-jährige Rumänin Andreea Dragoman auf 1:0, doch Bernadette Szöcs aus Rumänien unterlag anschließend der Russin Polina Michailowa glatt mit 0:3. Liu Jia sorgte mit einem 3:1 über die Luxemburgerin Sarah de Nutte für die neuerliche Linz-Führung, aber Polcanova musste sich Michailowa nach 2:1-Satzführung noch 2:3 geschlagen geben. So war am Ende Ersatzspielerin Margarita Pesotska gefordert. Die 29-jährige Ukrainerin wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegte Dragoman souverän 3:0.

Halbfinale-Ergebnisse vom Champions-League-Turnier der Tischtennis-Damen am Montag in Linz: Linz AG Froschberg - St. Quentin (FRA) 3:2, Berlin Eastside - Metz 3:1. Finale am Dienstagabend (20.15 Uhr): Linz AG Froschberg - Berlin Eastside