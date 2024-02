Linz-Frauen in Halbfinal-Hinspiel der Champions League 0:3

Linz AG Froschberg hat das Heimspiel im Halbfinale der Tischtennis-Champions-League der Frauen klar verloren. Die Oberösterreicherinnen mussten sich am Donnerstag dem polnischen Titelverteidiger Tarnobrzeg mit 0:3 geschlagen geben und haben nur noch geringe Chancen, zum siebenten Mal ins Endspiel einzuziehen. Das Rückspiel gegen den dreifachen Champions-League-Sieger steigt am Samstag (18.00 Uhr) in Tarnobrzeg.

Im Auftaktmatch unterlag Sofia Polcanova der 45-jährigen Portugiesin Yu Fu mit 0:3. "Es hat nichts gepasst. Ihre Bälle waren so unangenehm für mich", erklärte Polcanova im ORF-Interview. Anschließend war Ivana Malobabic beim 0:3 gegen Yang Xiaoxin erwartungsgemäß ohne Chance. Suthasini Sawettabut verlor danach gegen Elizabeta Samara mit 2:3.