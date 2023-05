Linz entthront Meister Krems im HLA-Semifinale

Die Männer des HC Linz haben die Überraschung im Halbfinale der HLA perfekt gemacht. Die Linzer gewannen am Mittwoch auch das zweite Spiel der "best-of-three"-Serie gegen Handball-Meister UHK Krems und stiegen damit als Nummer sieben des Grunddurchgangs sensationell ins Finale auf. Linz setzte sich daheim nach zwischenzeitlich hoher Führung letztlich denkbar knapp 31:30 (13:12) durch. Der Finalgegner wird im Wiener Derby zwischen den Fivers Margareten und Westwien ermittelt.

1996 waren die Linzer als ASKÖ Linz zum bisher letzten Mal Handball-Meister. 2003 erreichte man noch einmal das Finale, damals unterlag man dem HC Hard. Dieses Jahr kommt der Gegner im Endspiel in jedem Fall aus Wien: Margareten führt nach einem klaren Auswärtssieg zum Auftakt 1:0 gegen Westwien, das zweite und womöglich schon letzte Spiel findet am (morgigen) Donnerstag (20.20 Uhr) statt. Die Finalspiele im Kampf um den Meistertitel 2022/23 steigen dann am Samstag, 3. Juni, Mittwoch, 7. Juni, und falls notwendig am Sonntag, 11. Juni.