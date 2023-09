Lins, Junger und Borolis waren die großen Abräumer

Zwei Klauser und ein Götzner Nachwuchsringer wurden Doppel-Landesmeister.

KLAUS/GÖTZIS. Nicht der Favorit Kraftsportklub Klaus oder der Rivale Kraftsportverein Götzis stellte bei den Landestitelkämpfen der Unter-20-Jährigen in Wolfurt die beste Staffel, sondern der AC Hörbranz holt sich mit insgesamt 14 Medaillen die Mannschaftswertung mit 47 Punkten. Für Klaus gab es sieben Goldene, je einmal Silber und Bronze. Götzis durfte sich über vier erste Plätze, drei zweite Ränge und und vier dritte Plätze freuen. 57 Starter aus fünf Vorarlberger Vereinen nahmen an dem Wettbewerb teil. Die beiden Klauser Lukas Lins (86 kg Freistil/82 kg Greco) und Leonhard Junger (125 kg Freistil/130 kg Greco) sowie der Götzner Heorhii Borolis (97 kg Freistil/97 kg Greco) wurden Doppel-Landesmeister und konnten alle Kämpfe durch technische Überlegenheit gewinnen. Für die Winzer-Staffel holten die drei KSK-Sportler Abdul Mesawer, Luca Hartmann und Lars Matt die Goldmedaille. Die Götzner Robin Studer (79 kg/Freistil) und Anton Hrybelnyk (77 kg/Greco) standen in ihren Gewichtsklassen auf dem obersten Thron.VN-TK