Linhart kann sich plötzlich für Bregenz unterirdische Bahntrasse vorstellen

Rund einen Monat vor der Gemeinderatswahl - und nachdem sich die Opposition in einer Allianz verbündet hat - lenkt der Bregenzer Bürgermeister ein. Er lässt (erneut) eine unterirdische Bahntrasse prüfen und denkt auch Mehrgleisigkeit an.

Linhart denkt unterirdische Bahntrasse und Mehrgleisigkeit an

Umsetzung dauert Jahrzehnte, nicht Jahre

"Will keine falsche Hoffnungen machen"

Reaktion des Bürgermeisters auf neue, starke Oppositions-Allianz?

Die drei Oppositionsparteien hatten sich im Juli für die Verlegung der Bahnstrecke unter die Erde ausgesprochen. Linhart will von einem wahltaktischen Manöver aber nichts wissen. Laut dem Schreiben vom 09. Juli habe es bereits im Frühjahr ein Treffen mit Ministerin Gewessler zu diesem Thema gegeben (coronabedingt abgesagt), sowie ein Gespräch mit dem Vorarlberger Staatssekretär Magnus Brunner. Linhart zufolge war es demnach ein weiterer Vorstoß in dieser Thematik von ihm - unabhängig von der anstehenden Wahl. So sei er unter anderem bereits 2013 bei der damaligen Bundesministerin Doris Bures mit ähnlichem Schreiben vorstellig geworden.

Mehrgleisigkeit wichtig für Wirtschaftsstandort Bregenz

So reagiert die Bregenzer Opposition auf Linharts Vorstoß

Michael Ritsch spricht von einem "Wahlkampf-Gag" des amtierenden Bürgermeisters. „Linhart ist mittlerweile seit 8.000 Tagen Bürgermeister in Bregenz. In all diesen Jahren hat er das Thema Bahnhof komplett ignoriert. Jetzt, 66 Tage vor der Wahl, schreibt er einen Brief an die Infrastrukturministerin. Das ist ein so billiger Wahlkampf-Gag, dass ich zuerst an einen Scherz geglaubt habe.“