Lindau stimmt gegen teures Parkhaus vor der Insel

Der Karl-Bever-Platz bleibt ein Parkplatz. Die Bevölkerung will das 20m hohe Parkhaus nicht. Die Stadt spricht von einem Rückschlag.

Der Karl-Bever-Platz bleibt ein Parkplatz. Die Lindauer haben den Bau eines Millionen schweren Parkhauses an diesem Ort abgelehnt. 65 Prozent haben bei einem Bürgerentscheid am Sonntag dagegen gestimmt, nur 35 Prozent laut deutschen Medien dafür.

Zu wenige Parkplätze

Zu groß und teuer

Dessen Bau die Bevölkerung nun ablehnte. Den Parkhaus-Gegnern war der kolportierte 13 Millionen Euro Bau zu groß, zu teuer und zu verkehrsintensiv. Ein Parkhaus an diesem Ort lade zudem viele Menschen ein, mit dem Auto bis an die Insel heranzufahren. An der Abstimmung mit der Frage „Sind Sie dafür, den Karl-Bever-Platz von neuen mehrgeschossigen Baukörpern frei zu halten?“ durften rund 22.000 Lindauer teilnehmen.

Stadt spricht von Rückschlag

Am Montagvormittag äußerte sich die Stadt Lindau in einer Stellungnahme zum Ergebnis des Bürgerentscheids. Darin heißt es: „Selbstverständlich ist dieses Ergebnis ein Rückschlag für die Lösung der saisonalen Parkplatzprobleme in den kommenden Jahren. Als Stadt werden wir den politischen Willen achten und umsetzen. Wir haben uns schon in der Vergangenheit mit Alternativszenarien beschäftigt. Spruchreif ist keine dieser Lösungen, weil wir hier auch auf entsprechende Entscheidungen des Stadtrats angewiesen waren und sind.“