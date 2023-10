Limo-Konkurs? Von wegen, Comeback für Montafoner Nachtkönig

Diskotheken-Urgestein räumt mit der Gerüchteküche rund um das Limo auf und spricht von Neustart in der legendären Party-Location in St. Gallenkirch.

Das Limo – Liebes Montafon, Diskothek neben der Valisera Talstation – ist insolvent. So hieß es zumindest im Dorfgespräch, nachdem der letzte Pächter der beliebten Disco in St. Gallenkirch Konkurs anmelden musste.

Grund genug für ein echtes Montafoner Original, die Zügel wieder selbst in die Hand zu geben und mit einem generalüberholten Lokal einen Neustart zu wagen.

Limo 2.0

Die Rede ist von Inhaber und Limo-Gründer Gustl Grabher. Der charismatische Wirt, Sänger und Entertainer räumt im VOL.AT-Videointerview mit der Gerüchteküche auf und gewährt Einblick in die Pläne, die er gemeinsam mit dem neuen Betriebsleiter Sebastian Tschofen für das Limo hat.

"Limo, wie man es von früher kennt"

Das Limo prägte seit seiner Eröffnung 1990 das Montafoner und landesweite Nachtleben wie kaum ein Lokal zu jener Zeit. Generationen von Nachtschwärmern feierten beim legendären "Oldie Abend" und kamen auch in den Genuss der sängerischen Fähigkeiten des Clubgründers und Entertainers Gustl Grabher. Und genau jene Zeiten sollen wieder aufleben, wenn es nach dem charismatischen Besitzer des laut Guinnes Buch 1995 "kleinsten Dorfs der Welt" geht.

August "Gustl" Grabher und Sebastian Tschofen wollen das Limo wieder zum Hotspot des Montafoner Nachtlebens machen. ©MJ

"Wir möchten mit den kursierenden Gerüchten aufräumen, dass das Lokal in den Konkurs geschlittert sei. Ich hatte mit dem vorherigen Betreiber und Pächter meine Schwierigkeiten und das Limo ist unter seiner Führung in Schieflage geraten. Jetzt nehme ich aber wieder selbst die Zügel in die Hand und gemeinsam mit Betriebsleiter Sebastian Tschofen werden wir das Limo wieder in alter Pracht erstrahlen lassen. Es soll wieder den Status bekommen, wie man es von früher kennt", informiert der ehemalige ORF-Moderator gegenüber VOL.AT.

Das Limo, wie man es aus alten Tagen kennt.

Generalsanierung und klassische Ausrichtung

Aktuell wird in der einzigartigen Lokalität, die eine idyllische Bergkulisse unter einem imposanten Glasdach beherrbergt, gehobelt, geschliffen und poliert, was das Zeug hält. Das Limo wird generalüberholt und saniert und soll wieder an die Glanzzeiten in den 90ern anknüpfen.

In dem Zubau wird das Publikum ein neues Entertainment-Konzept geboten werden.

"Wir vertrauen auf das bewährte Konzept, musikalisch orientieren wir uns an den Klassikern aus der Popkultur, schwer tanzbar und eingängig. Selbstverständlich wird es auch einen ordentlichen Après Ski geben. Preislich wollen wir den Menschen, gerade in aufgrund Teuerung und Inflation schwiergen Zeiten, Luft verschaffen und ein leistbares sowie attraktives Angebot im Montafon anbieten", so der Nightlife-Boss weiter.

Aktuell wird das beeindruckende Interieur generalsaniert.

Wiedereröffnung zum Winter-Saisonstart

Auch kulinarisch und im Hinblick auf Freizeit-Entertainment wird man verwöhnt, so viel sei vonseiten der Betreiber verraten. Als Eröffnungstermin wird der Saisonstart im Dezember anvisiert. Und selbstverständlich wird es sich Gustl Grabher nicht nehmen lassen, wie in den glorreichen Tagen von damals, das Mikro selbst in die Hand zu nehmen und mit neuen Montafoner Liedern oder dem ein oder anderen Sinatra-Song das Publikum zu unterhalten. Dr Alt Lalli hat noch lange nicht ausgedient.

