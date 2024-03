"Limit überschritten" - Verstappen und Co. gegen Kalender

Bahrain, Saudi-Arabien, Australien. Die Welttournee der Formel 1 hat gerade erst Fahrt aufgenommen. Doch der Rekordkalender mit 24 Grands Prix auf fast allen Kontinenten geht den Stars um Weltmeister Max Verstappen gegen den Strich. "Ich habe schon jetzt das Gefühl, dass wir das Limit an Rennen weit überschritten haben", kritisierte der Red-Bull-Pilot bereits vor dem ersten Rennen des Jahres in Bahrain. Ein solches Pensum werde er "nicht noch zehn Jahre" machen.

Insgesamt 193.139 Flugkilometer wird ein Mitglied eines Formel-1-Teams, das in England stationiert und bei allen Saisonrennen dabei ist, laut APA-Berechnungen im Jahr 2024 in etwa zurücklegen. Angenommen wurde dabei, dass nur Direktflüge absolviert werden. Das entspricht fünf Weltumrundungen. Das zehrt an den Kräften - trotz allem Luxus vor allem für die Stars und Führungskräfte der Motorsport-Königsklasse.

"Wir sind am Limit, was die Zahl der Rennen für Teampersonal, Fahrer, weitere Formel-1-Mitarbeiter, Journalisten und so weiter betrifft", meinte Ferrari-Pilot Carlos Sainz, dessen Einsatz am Wochenende in Melbourne wegen der Folgen einer Operation am Blinddarm nicht sicher ist. Alonso bringt angesichts von Verstappens Dauerdominanz aber noch etwas anderes ins Spiel. "Stellen Sie sich vor, wie wir in die Rennen der zweiten Saisonhälfte gehen, wenn es dann keinen Anreiz mehr geben sollte, um etwas zu kämpfen", merkte er an.