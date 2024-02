Lillard verliert mit Bucks bei NBA-Rückkehr nach Portland

Basketball-Star Damian Lillard hat bei seiner ersten Rückkehr nach Portland eine Niederlage kassiert. Der 33-Jährige, der vor Saisonbeginn von den Trail Blazers an die Milwaukee Bucks abgegeben worden ist, musste sich mit seinem neuen Team am Mittwoch an alter Wirkungsstätte mit 116:119 geschlagen geben. Lillard, seine ersten elf NBA-Saisonen in Portland, kam beim Titelkandidaten auf 25 Punkte. Topscorer der Partie war sein Bucks-Kollege Giannis Antetokounmpo mit 27 Zählern.

Erfolgreicher verlief die Rückkehr von Kevin Durant nach Brooklyn. Der 35-jährige Ex-Star der Brooklyn Nets setzte sich mit seinen Phoenix Suns mit 136:120 durch. Durant erzielte 33 Punkte.