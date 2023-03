Liga-Trainer hoffen auf bessere Referee- und VAR-Leistungen

Im Grunddurchgang dieser Fußball-Bundesliga-Saison waren Diskussionen über Schiedsrichter und Videoassistenten ein ständiger Begleiter. Einige - auch vom VAR abgesegnete - Entscheidungen sorgten für große Aufregung. Derartige Vorkommnisse würden sich die Verantwortlichen der zwölf Oberhaus-Clubs in der bevorstehenden Final-Phase gerne ersparen. Deshalb wurden in einer von der APA durchgeführten Umfrage einige Verbesserungen angeregt.

Eine Anregung kam auch von Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner. "Ich würde mir lediglich mehr Mut unserer Schiedsrichter im Hinblick auf einen Live-Check am Spielfeldrand wünschen." Rapid-Trainer Zoran Barisic wiederum gab zu Protokoll: "Ich meine, dass man an der sozialen Kompetenz ansetzen sollte und hier Bedarf zur Verbesserung herrscht." Hartbergs Markus Schopp ortet "enormes Verbesserungspotenzial im Zusammenspiel zwischen Schiedsrichter und VAR".

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer liegt noch so mancher Fehlpfiff der vergangenen Monate im Magen. "Viel zu oft reden wir nach Spielen über irgendwelche Entscheidungen anstatt über den Fußball. Das muss sich wieder ändern, liegt aber nicht in unserer Verantwortung."

Mit einem weiteren Kritikpunkt wartete Austria Lustenaus Markus Mader auf. "Was mich am meisten stört, ist die Tatsache, dass du dich über ein Tor nicht mehr richtig emotional freuen kannst, weil alles überprüft wird und eventuell zwei Minuten zuvor irgendwo am Platz ein Vergehen voranging. Da hast du ja nur noch Angst und beginnst zu hoffen und zu beten."

WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger wiederum brach eine Lanze für die Unparteiischen. "Alles in allem machen sie in Österreich einen guten Job. Dauerhafte Kritik an den Schiedsrichtern bringt gar nichts, es ist aber das am einfachsten zu bedienende Ventil, um den Frust los zu werden", erklärte der 49-Jährige.