Liga-Saison ohne Fans für Ebenbauer "realistisches Szenario"

Die Fußball-Bundesliga ist mit dem Nachtragsspiel WAC gegen Sturm Graz (0:0) bereits aus dem kurzen Winterschlaf erwacht. Ab Freitag startet nun für alle Teams das Bewerbsjahr 2021. An den Rahmenbedingungen hat sich gegenüber dem Corona-Jahr 2020 nichts geändert, Zuschauer sind keine zugelassen, im schlimmsten Fall bis Saisonende. "Es wäre keine Überraschung. Das ist ein realistisches Szenario, das muss man klipp und klar sagen", verlautete Liga-Vorstand Christian Ebenbauer.

Auch Thematiken wie "Reintesten" - also vor einem Stadionbesuch einen negativen Coronatest abgeben - steht man offen gegenüber. "Das ist eine Alternative, die man sich auf jeden Fall anschauen muss", so Ebenbauer. Organisatorisch und administrativ wäre es allerdings ein "Riesenaufwand", und finanziell würde bei geringen Zuschauerzahlen "kein Plus" herausschauen. "Wir haben aber schon im Herbst gesehen, dass die Clubs alle Anstrengungen unternehmen, auch wenn nur wenige Zuschauer möglich sind. Und man hat auch gesehen, dass schon wenige Zuschauer viel ausmachen können", schilderte Ebenbauer.