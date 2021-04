Liga-Chef Ebenbauer zu Super League: "Maske fallengelassen"

Mit einer gewissen Verblüffung hat Christian Ebenbauer die am Montag bekanntgewordenen Pläne einer europäischen Fußball-Super-League aufgenommen. Selbst wenn dieses Vorhaben schon seit Jahren durch die Medien geisterte - die dermaßen unverhohlen zur Schau gestellte Gier, mit der viele europäische Topclubs nach noch mehr Geld greifen, hat den Wiener dann doch verwundert. Es gibt aber auch einen positiven Aspekt: "Die Masken wurden fallengelassen", sagte Ebenbauer der APA.

Überraschend war für den Liga-Chef vor allem der Zeitpunkt, an dem das Super-League-Vorhaben veröffentlicht wurde - nämlich wenige Stunden vor der Absegnung einer ohnehin schon schwer umstrittenen Champions-League-Reform, an der einige jener Personen mitwirkten, die plötzlich auf die Super-League-Seite umschwenkten. "Schon diese Reform hat einiges an Zündstoff. Aber die Super League geht noch um einiges weiter, sie widerspricht sämtlichen im europäischen Sport gültigen Grundsätzen", meinte Ebenbauer mit Hinweis auf die Super League als gleichsam "geschlossene Gesellschaft" ohne wirklichen Auf- und Abstieg.