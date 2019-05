Liga-Abschiedsfinale in der letzten Runde, Admira gerettet

Die Admira hat in der vorletzten Runde der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga die Klasse gehalten. Die Südstädter gewannen zu Hause 3:2 (2:0) gegen Wacker Innsbruck und haben damit fünf Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht aus Tirol. Wacker und der Vorletzte Hartberg, der bei Altach 1:3 (0:1) unterlag, machen in der Schlussrunde im Fernduell den Abstieg unter sich aus.

Mattersburg ist nach einem 1:0-Heimsieg gegen Rapid fix Zweiter der Qualigruppe und wird daher im Play-off um den letzten Platz in der Europa-League-Qualifikation wieder auf die topplatzierten Hütteldorfer treffen. Altach kann auch mit einem Sieg gegen Rapid in der letzten Runde dank des neuen Bundesliga-Modus nicht mehr an Mattersburg vorbeiziehen. Die Punkte der Burgenländer wurden im Zuge der Halbierung nach dem Grunddurchgang abgerundet, jene von Altach nicht – die Vorarlberger werden damit bei Punktegleichheit zurückgereiht.