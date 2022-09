Lifestyle in Verbindung mit Tradition und Urbanität

Optimaler Service für die Gäste – aber auch für die Mitarbeiter.

Alles kann und nichts muss. So lautet das Motto im Berghotel Biberkopf. Mit einem aufmerksamen, aber nicht aufdringlichen Service will die Hotelmannschaft den Gästen quasi den Himmel auf Erden bereiten. „Unser Biberkopf-Team liest deine Wünsche wahlweise von den Augen oder Lippen ab. Wir vertrauen auf gegenseitige Wertschätzung und eine Begegnung auf Augenhöhe – und genau das schafft die Atmosphäre der Entspannung und Zufriedenheit, auf die wir so stolz sind“, steht auf der Hotelwebsite geschrieben. Die Top­Bewertungen auf den verschiedenen Internetplattformen bestätigen dies.

Kostenlose Verpflegung für Mitarbeiter

Im Sommer 2021 eröffnet, schafft das Hotel ein design- und lifestyleorientiertes Raumkonzept, das urbane und traditionelle Elemente verbindet. Der Start fiel also mitten in die Corona-Pandemie hinein. „Das hat zwar teilweise Mitarbeiter zu einem Jobwechsel animiert, das Kernteam aber zusammengeschweißt“, betont Geschäftsführer Gerhard Dreher. Diejenigen, die geblieben sind, wachsen mit den Aufgaben mit und können sich auch aktiv ins Geschehen einbringen. In ihrer Freizeit können sich die Beschäftigten selbst wie Hotelgäste fühlen. Ihnen steht derselbe Komfort zur Verfügung. Als Unterkunft werden geräumige Zimmer gestellt und auch kostenlose Verpflegung dreimal täglich wird angeboten. Dies auch an freien Tagen. Zudem wird wahlweise eine Fünf- oder Sechstagewoche mit höchstmög­licher Flexibilität angeboten. Arbeiten in der Hotellerie wird so auf ein neues Level ­gehoben.

Kulinarik auf regionalem Niveau

Auch der Gedanke der Regionalität und der Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. „Speziell in der Kulinarik ist uns das sehr wichtig“, erklärt der Geschäftsführer und ergänzt: „Alles wird so lokal wie möglich gekauft.“ Auf den Zimmern befinden sich zudem nachhaltige Kapseln für Kaffeemaschinen. Die Pflegeprodukte in den Hotelzimmern und im Wellnessbereich stammen wiederum von Malin&Goetz, die ausschließlich ohne Tierversuche hergestellt werden.

„Corona hat zwar teilweise die Mitarbeiter zum Jobwechsel animiert, das Kernteam aber zusammengeschweißt.“ Mag. Gerhard Dreher, Geschäftsführer

Begründung der Jury: Design und Lifestyle am Berg mit hohem Service-Level gepaart mit der Philosophie, den Mitarbeitern Gutes zu tun – durch das eigene Team-Hotel sowie die Mitentscheidung bei den Arbeitszeiten.