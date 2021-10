Life Science boomt in Österreich

Die Pharma- und Medizintechnik-Branche boomt in Österreich, das zeigt der aktuell Life Science Report Austria, den Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) heute (Montag) präsentiert hat. Die Zahl der Unternehmen in dieser Branche ist seit dem letzten Report im Jahr 2018 um 7 Prozent auf rund 1.000 Firmen gestiegen, der Umsatz des Sektors hat sich seit 2018 um 12 Prozent auf 25,1 Mrd. Euro erhöht.

"Wie bedeutend diese Branche ist, zeigt sich am Anteil der Beschäftigten: Seit 2018 wurden 5.000 neue Arbeitsplätze in Österreich geschaffen. Es arbeiten mittlerweile 60.000 Personen in Österreich in diesen beiden Schwerpunktbereichen Pharmaindustrie und Medizintechnik." Gemessen an der Anzahl der Unternehmen sei die Life-Science-Branche in Österreich zwischen 2017 und 2019 um 19 Prozent gewachsen und damit stärker als jene in Deutschland, wo die Anzahl der Firmen um 14 Prozent gestiegen sei.