Liensberger kann mit Slalomsieg in Flachau Hosp ablösen

Ohne Zuschauer, aber trotzdem mit Heimvorteil könnte Dienstagabend in Flachau die über sechsjährige Slalom-Durststrecke der ÖSV-Damen enden. Allen voran Katharina Liensberger ist beim Flutlicht-Klassiker in Salzburg zuzutrauen, Nicole Hosp als aktuellste ÖSV-Slalomsiegerin abzulösen. Die Vorarlbergerin kam in allen vier Saisonslaloms auf das Podest, war zuletzt am Semmering und in Zagreb Zweite. "Ich weiß, dass alles möglich ist", hat Liensberger keine Berührungsängste.

54 Slaloms sind seit dem Triumph von Hosp im November 2014 in Aspen ohne Sieg einer ÖSV-Dame vergangen. Hauptsächlich wohl deshalb, weil damals mit Hosp, Marlies Raich (Schild), Kathrin Zettel und Michaela Kirchgasser eine höchst erfolgreiche Slalomgeneration abgetreten ist. "Es war eine Generation, die jung gekommen und lange erfolgreich geblieben ist. Kein Wunder, wenn danach ein Loch entsteht", erklärt sich für Hosp die lange Sieglosigkeit.

Umso mehr taugt der im Juni 2015 zurückgetretenen Riesentorlauf-Weltmeisterin von 2007, was in den vergangenen Jahren entstanden ist. Nämlich ein junges Team rund um Liensberger, Katharina Truppe und Co, "das sich sehr gut entwickelt hat. Sie pushen sich gegenseitig, haben halt nur ein bissl gebraucht, bis sie es geschafft haben, ihre Leistung vom Training ins Rennen rüberzubringen. Vor allem diesen Winter sind da aber Riesenschritte passiert."

Deshalb, so Hosp, ist aus dem jahrelangen Slalom-Duell zwischen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova nun ein Vier- oder gar Fünfkampf entstanden, weil Liensberger, Michelle Gisin, aber auch Wendy Holdener regelmäßig an der Spitze mitmischen. "Man sieht, dass Vlhova und Shiffrin voll unter Druck stehen und dann auch Fehler machen, weil sie jetzt viel mehr riskieren müssen", sieht auch Hosp die Chance auf einen baldigen Sieg Liensbergers. "Sie ist nicht mehr weit weg. Sie ist vom Oberkörper her sehr gut ausgerichtet, greift bedingungslos an und lässt sich durch Fehler nicht rausbringen", setzt die Tirolerin große Stücke auf die 23-jährige Vorarlbergerin.

Liensberger selbst geht mit großer Freude und hohen Erwartungen in den fünften Saisonslalom am Dienstag (18.00/20.45 Uhr, live ORF 1). Liensberger hat 2016 in Flachau ihr Weltcupdebüt gegeben und vor zwei Jahren hier als Dritte auch ihren ersten Podestplatz geholt. Nun soll es auch mit dem ersten Sieg klappen.

Der wellige und nach rechts hängende Slalomhang auf der "Hermann Maier Piste" gefällt Liensberger, "weil er zum Ziehen vom Start bis ins Ziel einlädt und zum Gas geben verleitet." Sie komme mit immer mehr Erfahrung zu den Rennen. "Ich hatte viele gute Trainingstage, die ich für mich nutzen konnte. Ich komme daher mit größerer Selbstverständlichkeit her, habe mehr Erfahrung und Sicherheit gewonnen. Wo ich früher unsicher war, bin ich heute viel souveräner."

Als einzige aus dem oben genannten Quintett, das mit Ausnahme Zagreb (Holdener 6.) in allen bisherigen Slaloms die Top-Fünf gestellt hat, ist Liensberger in allen vier Slaloms auf das Podest gekommen. Wer das geschafft hat, kann ein Rennen auch gewinnen. Liensberger ist bewusst, dass spätestens mit dem Slalomsieg von Marco Schwarz in Adelboden nun auch bei den ÖSV-Damen eine hohe Slalom-Erwartungshaltung entstanden ist.

Für sie sei das aber okay. "Ist doch schön, wenn die Menschen das so sehen. Für mich sagt es, dass alles möglich ist, auch, dass ich vom obersten Podest runterlächle." Wirklich schön sei, dass einerseits stets der Weg das Ziel sei. 48 Stunden nach Schwarz nachzulegen, kann sich "Liensi" aber auch gut vorstellen. "Auf jeden Fall!"

Liensberger war noch en Teenager und gerade erst in den ÖSV gekommen, als sich Hosp in den USA zur bisher letzten ÖSV-Slalomsiegerin gekürt hatte. Die Tirolerin ist am Dienstag jedenfalls eine Zerrissene. "Denn einerseits ist man das ja gerne. Aber als Ski-Fan muss ich sagen, es ist höchste Zeit für eine Ablöse."

Das ÖSV-Team für Flachau: Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Chiara Mair, Katharina Huber, Franziska Gritsch, Katharina Gallhuber, Magdalena Egger, Bernadette Lorenz, Marie-Therese Sporer