Liensberger in Killington Slalom-Dritte - Shiffrin voran

Skirennläuferin Katharina Liensberger liegt nach dem ersten Durchgang des Frauen-Slaloms in Killington in Lauerstellung. Die Vorarlbergerin war am Sonntag mit 0,22 Sekunden Rückstand auf die Führende Mikaela Shiffrin in dem Ort an der US-Ostküste Laufdritte, die zweitschnellste Zeit fuhr die Schweizerin Wendy Holdener (+0,21). Für Spannung in der Entscheidung (ab 19.00 Uhr/live ORF 1) ist gesorgt, sind doch vier weitere Athletinnen innerhalb einer Sekunde zu US-Star Shiffrin.

Katharina Truppe kurvte auf den achten Platz (+1,03), was auch der Startnummer der Kärntnerin entsprach. Chiara Mair (+2,52) und Franziska Gritsch (+3,18) hatten bei warmen Temperaturen größeren Rückstand. Katharina Huber und Marie-Therese Sporer schieden aus.