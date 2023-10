Lienhart-Tor bei Freiburg-Sieg - Darmstadt gewinnt erstmals

Der FC Augsburg bleibt ein Lieblingsgegner von Philipp Lienhart. Wie in der Vorsaison traf der ÖFB-Teamverteidiger im Dienste des SC Freiburg gegen die Augsburger per Kopf. Beim 2:0 am Sonntag tauchten die drei Spiele sieglosen Freiburger aus ihrem kleinen Tief, Lienhart setzte den Schlusspunkt (56.). Vincenzo Grifo hatte zuvor per Elfmeter das 1:0 erzielt (5.). Der SV Darmstadt schaffte ebenfalls einen Befreiungsschlag. Das 4:2 gegen Werder Bremen war der erste Saisonsieg.

Das Team von Christoph Klarer, Emir Karic und Mathias Honsak hält nun bei vier Punkten, weiter sieglos ist das Trio Bochum, Köln und Mainz. Honsak holte kurz nach seiner Einwechslung den Handelfmeter zum 4:0 heraus (62.). Nur zwei Punkte mehr hat Werder, das in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik betrieb. Romano Schmid spielte bei der bereits vierten Niederlage bis zur 69. Minute, Kapitän Marco Friedl fehlte aufgrund einer Bauchmuskelzerrung.

In Freiburg kam Junior Adamu ab der 73. Minute zum Einsatz, sein Sturmkollege Michael Gregoritsch kehrte nach überstandenen Wadenproblemen in der 88. Minute auf den Platz zurück.