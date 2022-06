Liegt die Schönheit im Auge des Betrachters?

Nein, denn weltweit gibt es eine ganz überraschende Übereinstimmung durch die Kulturen, was wir als schön empfinden und was nicht.

„Schönheit ist eine Kombination von Gestalt, Farbe, Materialität, Komposition und Form, die meine ästhetischen Sinne ansprechen, speziell mein Sehen“, definiert Designer und Künstler Stefan Sagmeister.

Sein Video-Vortrag über sein Sabbatical-Jahr wurde bereits mehrere Millionen Male angesehen. Nun sorgt der gebürtige Bregenzer mit seiner neuen Modelinie in New York und seine aktuelle Ausstellung in Bregenz für Aufsehen.

Ihr Ausstellungsprojekt, das gerade im Vorarlberg Museum gezeigt wird, trägt den Namen „beauty“. Darin geht es um die Schönheit in Architektur, Städtebau und Design. Welche Stadt ist für Sie schön bzw. hässlich und warum?

Wenn es darum geht, wie die Stadt in der Landschaft liegt, dann empfinde ich Rio de Janeiro als die schönste Stadt. Wenn es rein um den Städtebau und die Architektur geht, dann ist Rom meiner Ansicht nach die Schönste. In Rom gibt es aus vielen verschiedenen Perioden wunderbare Bauwerke, selbst in den 1970er-Jahren wurde dort — im Gegensatz zu vielen andere Städten der Welt — wunderbar gebaut.

Ihre neueste Schöpfung „Now ist better“ ist die Fortsetzung Ihres Projekts „Beautiful Numbers”, bei welchem Sie über 100 Jahre gesammelte Daten zusammengetragen und in geometrischen Formen auf alten Gemälden visualisiert haben. Was hat Sie bei Ihrem neuen Projekt inspiriert?

Die Ära, in der wir gerade leben, finde ich besonders spannend, weil sie in vielen Fällen besser ist als die Vergangenheit. Wir sind uns alle einig, dass das Leben besser als der Tod ist, es besser ist, gesund als krank zu sein oder in einer Demokratie zu leben feiner ist – im Durchschnitt ist es heute besser als vor hundert Jahren. Ich möchte Visualisierungen herstellen, die mich daran erinnern, dass das, was ich gerade auf Twitter gelesen habe, nicht das Ende der Welt bedeutet.

Mit „Now is better“ haben Sie Ihre erste Modekollektion auf den Markt gebracht – worauf legen Sie bei Ihren Mode-Designs am meisten Wert?

Der Inhalt unserer Bekleidung hat mit langzeitigem Denken zu tun, darum soll die Bekleidung selbst auch lange halten. Wir haben Schnitte gewählt, die auch in Jahren noch getragen werden können und stellen alles in New York her, sodass die Qualität so ist, dass sie auch in vielen Jahren noch getragen werden kann.