Liegl im ÖSV Stecher-Nachfolger als Sportlicher Leiter

Der 41-jährige Tiroler Florian Liegl ist der Nachfolger von Mario Stecher als Sportlicher Leiter im Österreichischen Skiverband für Skispringen und die Nordische Kombination. Der ehemalige Skispringer ist aktuell noch Cheftrainer der zweiten nationalen Skisprung-Trainingsgruppe. Stecher wechselt - offiziell per 1. Mai - auf den neu geschaffenen Posten des ÖSV-Sportdirektors.

Liegl hatte seine aktive Karriere 2005 im Alter von nur 22 Jahren beendet ist seit 2007 als Trainer vorrangig für den ÖSV tätig. Nach einem Beginn beim Frauen-Team als Co-Trainer folgten bei den Skisprung-Männern einige Jahre als Gruppentrainer und Stützpunkthelfer in Innsbruck. Unter Cheftrainer Andreas Felder war Liegl in der Saison 2018/19 Co-Trainer. Als Aktiver erreichte er in Einzelbewerben acht Podestplätze, alle von Jänner bis März 2003. Am 1. Februar 2003 - seinem 20. Geburtstag - feierte er beim Skifliegen am Kulm seinen einzigen Weltcupsieg.