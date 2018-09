Lieferung russischer Luftabwehr-Raketen an Syrien begonnen

Russland zeigt sich unbeeindruckt von der scharfen Kritik der USA und Israels an der Lieferung eines hochmodernen Luftabwehrsystems an das Regime des syrischen Machthabers Bashar al-Assad. Die Lieferung der S-300-Raketen habe bereits begonnen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitagabend am Rande der UNO-Vollversammlung in New York.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hatte die Raketenlieferung als “signifikante Eskalation” bezeichnet und die Hoffnung geäußert, dass es sich Moskau noch einmal überlegen könnte. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu telefonierte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und warnte vor den möglichen Gefahren für die gesamte Region durch die Lieferung. Israel befürchtet, in seinen militärischen Möglichkeiten gegen die mit dem Assad-Regime verbündeten Hisbollah-Miliz und den Iran eingeschränkt zu werden.

Lawrow sagte weiter, dass die Vereinten Nationen eine Zukunft haben könnten – trotz der erbitterten Blockaden im Weltsicherheitsrat. “Ich bin überzeugt, dass sich eine neue Weltordnung formt”, sagte Lawrow in Bezug auf sich schnell entwickelnde Länder wie China und Indien. Die UN seien aber weiterhin “der beste Ort, um sich im Interesse aller wichtigen Interessenvertreter zu einigen”.