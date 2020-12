Lieferdienst-Kooperation für Wirt womöglich wenig lukrativ

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) rät Restaurants dazu, auf eine Zusammenarbeit mit Lieferdiensten wenn möglich zu verzichten. Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges kritisierte gegenüber dem "Tagesspiegel" vom Montag insbesondere die Provision, die Lieferdienste wie sie auch in Österreich tätig sind, etwa Lieferando oder auch Wolt von den Restaurants verlangen. Diese beträgt bei einer Lieferung 30 Prozent des Bons.

Dem Verband zufolge fühlen sich in Berlin einige Gastronomen den Bedingungen der Lieferdienste in der aktuellen Situation ausgeliefert. Sie beklagen demnach, dass diese in ihre Preissetzung eingreifen und bei den Kosten intransparent seien. Dehoga will demnach im Jänner dazu eine Umfrage unter Gastronomen starten.