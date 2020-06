Liechtensteins Nationalteam Kickerin Felicia Frick wechselt zum FFC Vorderland

++++++Happy News+++++++Happy News+++++++++Happy News

Die Kaderplanung des FFC Vorderland für die neue Spielzeit läuft weiterhin auf Hochtouren. Liechtensteins Nati – Team Kickerin Felicia Frick wechselt zum Ländle Bundesliga Club FFC Vorderland.

Die Mittelfeldspielerin aus Eschen, kommt vom FC Dornbirn zum FFC Vorderland.

In den zwei Jahren in der Messestadt erzielte die 17 jährige Liechtensteinerin in 24 Pflichtspielen 15 Tore, war über 1900 Minuten im Einsatz.

Nun will Felicia Frick, welche das Sportgymnasium in Vaduz besucht und in zwei Jahren Matura hat und aktuelle Nationalteam Spielerin in Liechtenstein ist, den nächsten Schritt auf ihrer Karriereleiter tun.

Felicia Frick: „Ich freue riesig auf die neue Aufgabe im Vorderland. Ich sehe es als Privileg für den FFC in der österreichischen Bundesliga auflaufen zu dürfen“.