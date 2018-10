Liebherr: Die digitale Baustelle

Vernetzung, Automatisierung und Datenanalyse. Die Baumaschinen der Zukunft bewegen sich in einer digitalisierten Welt.

Für Liebherr als Baumaschinen-Hersteller ist die Zielvorgabe somit klar definiert. Die digitale Präsenz der Maschinen wird kontinuierlich verbessert. Heute fließen Einsatzdaten von der Baustelle wieder zurück in die Konstruktion. Der digitale Kreislauf schließt sich und ist gleichzeitig Grundvoraussetzung, um innovative IT-Lösungen und Assistenzsysteme für den Anwender zu entwickeln und im Endeffekt die Prozesse auf der Baustelle zu optimieren. Bei Liebherr stehen Arbeitsoptimierung, Kosteneffizienz und Sicherheit für Mensch und Maschine dabei im Vordergrund. Am Standort Nenzing wird bereits an einem großen Leistungsspektrum entsprechender Technologien geforscht: Das aktuellste Beispiel ist der Crane Planner 2.0, eine intelligente Software zur Planung von anspruchsvollen Hubeinsätzen. Mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille wird das geplante Crane-Planner-2.0-Projekt inklusive Kran, Last und Umgebung im virtuellen 3D-Raum erlebbar gemacht. Die Maschinen können bedient und sämtliche Arbeitsschritte vom Aufnehmen bis zum Absetzen der Last simuliert werden. Im Vorfeld lässt sich so das komplette Projekt direkt am Planungstisch auf Durchführbarkeit prüfen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Neben Zeit- und Kostenersparnis werden vor allem Sicherheitsstandards neu definiert.