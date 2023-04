Liebherr bleibt nachhaltig auf Goldniveau

Auszeichnung durch EcoVadis für Engagement für Umwelt und Gesellschaft.

Mit einem soliden Gold-Rating stellt Liebherr erneut sein etabliertes Nachhaltigkeitsmanagement unter Beweis. Die durch EcoVadis bewerteten Aspekte Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung sind in den Prozessen fest verankert. In allen Themenbereichen konnte das Unternehmen das sehr gute Niveau vom Vorjahr halten bzw. ausbauen. Besonders gute Ergebnisse wurden in der Kategorie Umwelt erzielt.

Fortschritte im Bereich Umwelt