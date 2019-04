Liebes•Leben mit Betty: "Wie wichtig ist die Penislänge?"

Liebes.Leben mit Betty auf VOL.AT. Peter (22) will wissen wie wichtig die Penislänge für Frauen ist.

Hallo Peter, ich verzichte hier auf den Europäischen Durchschnittswert, weil der uns auch nur zeigt wie groß die meisten Penisse sind. Genitalien sind in Größe, Form und Hautfarbe individuell und für jede/n passt und stimmt da was Anderes.

Ich denke, dass sich Männer*, egal wie groß ihr bestes Stück ist, sich immer über ihren Penis Gedanken machen, denn viele definieren ihre Männlichkeit* über ihren Penis, so nach dem Motto: “Je größer desto besser und männlicher“. Die Penislängen-Diskussion unter Männern* ist vermutlich eine „never-ending story“. Frauen* haben da ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die einen bevorzugen große, dicke Exemplare, andere wiederum kleinere, dünnere. Studien belegen, dass nur einem kleinen Prozentsatz an Frauen* die Penisgrösse wirklich wichtig ist. Größer ist nicht immer besser. Viel wichtiger, als die Penisgröße ist das, was ein Mann* damit macht und wie einfühlsam er sich im Liebesspiel verhält.