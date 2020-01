Liebes•Leben mit Betty: "Ich komme nur sehr schwer"

Liebes.Leben mit Betty auf VOL.AT. Jens sucht bei Betty rat, er kommt oft nur sehr schwer oder gar nicht zum Orgasmus.

Eine Orgasmusschwäche kann verschiedenste Ursachen haben, wie zum Beispiel verschiedene Erkrankungen, hormonelle Störungen, regelmäßigem starken Alkoholkonsum oder die Einnahme von Medikamenten wie Antidepressiva. Rein körperliche Ursachen sind als Auslöser für eine Beeinträchtigung der Orgasmus Fähigkeit jedoch selten. Leistungsdruck, Versagensängste, zu hohe Erwartungen, eine zu starke Fokussierung auf die Partnerin oder auch vorwurfsvolle Aussagen wie “Du findest mich wohl nicht attraktiv genug”, können Orgasmus Schwierigkeiten auslösen oder verstärken. Am häufigsten ist jedoch nicht der Druck von außen, sondern der, den sich die Männer selbst machen

In den meisten Fällen geht es um eine Wechselwirkung zwischen physischen und psychischen Faktoren. Männer haben oft zu wenig über ihren Körper gelernt und das Psychische kommt dann noch dazu. Zudem gehen Orgasmus Störungen fast immer Hand in Hand mit Erektionsstörungen – denn beides hängt eng miteinander zusammen. Erektionsstörungen können wiederum ein Frühwarnsystem für Herzkrankheiten sein.

Ein Problem entstehe häufig dann, wenn Männer das, was sie durch die Selbstbefriedigung gelernt haben, nicht in einer Vagina umsetzen können. Die Vagina ist zu zart, zu weich, zu fein. Es hört sich seltsam an, doch manche Männer stellt das tatsächlich vor ein Problem. Sie können sich selbst mit der Hand, viel Druck oder einer anderen Methode gut selbst zum Orgasmus bringen – aber mit der Partnerin funktioniert es einfach nicht.