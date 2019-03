Liebes•Leben mit Betty: "Ich komme immer zu früh!"

Liebes.Leben mit Betty auf VOL.AT. Pascal (23) hat das Problem, dass er immer zu nervös ist und dadurch zu früh zum Höhepunkt kommt. Betty hilft ihm mit gutem Rat.

Ihr habt euch schon oft gefragt, ob ihr mit einem sexuellen Problem alleine seid? Ob es normal ist, auf andere Sexualpraktiken zu stehen? Oder seid ihr einfach unzufrieden und sucht Rat? Schon zahlreiche anonyme Fragen haben uns erreicht.



Pascal*, 23: Hallo Betty. Ich habe schon einige Beziehungen hinter mir und hatte auch schon oft Sex. Jedoch habe ich das Problem, dass ich immer “nervös” bin, vor dem Liebesakt und dies meistens dazu führt, dass ich gleich nach dem Eindringen komme und das für mich und meine Partnerin keinen Spaß macht. Was kann ich gegen das zu frühe kommen tun?

Nachdem viele Fragen zu diesem Thema eingegangen sind, antworte ich zusammenfassend für viele, hoffe das ist ok für dich.

Das Thema „zu frühe Ejakulation“ begegnet mir in meiner Praxis sehr oft. Vorzeitige Ejakulation betrifft 25% – 60% der Männer*. Du bist damit also nicht alleine.

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass Ejakulieren und Orgasmus auch unabhängig voneinander ausgelöst werden können.

Der perfekte Zeitpunkt des Orgasmus ist ein sehr unbestimmter Begriff. So sprechen viele Männer* bereits von einem vorzeitigen Samenerguss, wenn Sie früher kommen als Sie sich das ursprünglich gewünscht hätten. Die Ursache für das Problem ist sehr individuell.

Es kann an sexueller Unsicherheit, Serotoninmangel, geringer Erfahrung im Umgang mit Erregung, Versagensängste, Erfolgsdruck, Anspannung und Stress liegen. Es kann auch sein, dass es schon früh durch schnelle Selbstbefriedigung antrainiert wurde. Zu berücksichtigen ist auch die Situation, in der ein Mann* ejakuliert. Bei ersten sexuellen Begegnungen, beim Sex mit einer/m neuen Partner*in oder nach einer langen Phase der Enthaltsamkeit, ist es ganz normal, besonders erregt zu sein und man deshalb nicht so lange „durchhält“, wie gewünscht. Abhängig von der Ursache gibt es verschiedene Wege, Tricks, Medikamente (bitte nur die vom Arzt verschriebenen), Therapien um die vorzeitige Ejakulation zu verhindern.