Liebe Leserin, Lieber Leser

Seit rund einem Jahr sind wir mit unserer neuen Uhren- und Schmuckboutique an prominenter Lage am Leutbühelplatz in Bregenz präsent.

Die Stadt pulsiert, und die Fußgängerzone ist gut besucht. Es bewegt sich einiges in der Hauptstadt Vorarlbergs. Viele zukunftsorientierte Projekte sind in der Pipeline, und ich wünsche mir, dass sie realisiert werden. Wir fühlen uns in Bregenz wie zu Hause und sind überzeugt, dass wir auf den richtigen Standort gesetzt haben.

Zusammen mit unserer Boutique in Lech am Arlberg übernehmen wir den exklusiven Vertrieb unserer weltbekannten Uhren- und Schmuckmarken für Vorarlberg. Damit sind wir gut für die Zukunft gerüstet. Besuchen Sie uns und erleben Sie Ihren persönlichen emotionalen Moment bei unserer gewohnt professionellen Beratung.

Wir freuen uns auf Sie. Bis bald in Bregenz oder in Lech am Arlberg!

Herzlichst,