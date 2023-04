Lichtzauber dank Innovation

Zumtobel Group punktet mit Innovation, Design und Nachhaltigkeit.

Die Zumtobel-Group zählt heute zu den größten Lichttechnikkonzernen Europas und strahlt mit ihren leuchtenden Innovationen weltweit in den wichtigsten Museen, Firmengebäuden, Sportstadien, Architekturikonen und natürlich auch private Gebäude und den öffentlichen Raum. Begonnen hat alles im Jahr 1950, als Walter Zumtobel die „Elektrogeräte und Kunstharzpresswerk W. Zumtobel KG“ in Dornbirn gründete. Bereits zwei Jahre später fand die Firma ihr Produkt. Sie bot komplette Leuchten an.

Nicht zurücklehnen

Der kleine Betrieb wuchs und entwickelte sich zu einem der größten Unternehmen des Landes, das im wörtlichen Sinne weit über die Landesgrenzen hinaus strahlt. Ständige Entwicklungen und – als die Söhne Jürg und Fritz 1981 die Führung des Unternehmens übernahmen – die Zusammenarbeit mit weltbekannten Architekten sorgten für kontinuierliches Wachstum bis in die 2000er-Jahre. 1976 beteiligte sich Zumtobel am Komponentenhersteller Tridonic, der 1983 vollständig übernommen wurde. 1993 wurden 51 Prozent des deutschen Herstellers Staff übernommen, 1994 die restlichen 49 Prozent. 2000 folgte dann die Übernahme der britischen Thorn-Gruppe. Die 2010er-Jahre waren ob des Umbruchs am Leuchtenmarkt und Unruhe im Management des inzwischen globalen Players von starken Schwankungen begleitet. Nach schwierigen Jahren konnte Alfred Felder als CEO das Unternehmen wieder in unternehmerisch ruhigere Gewässer manövrieren. Was nicht heißt, dass man sich in der Dornbirner Zentrale etwa zurücklehnen könnte.

Schnell, flexibel, innovativ

Die vergangenen Jahre waren für das Unternehmen wie für die gesamte Wirtschaft aufgrund der Pandemie mit den Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung gekennzeichnet, auch die Lieferengpässe trafen die Zumtobel Group mit ihren Firmen, der Krieg in der Ukraine sorgt außerdem dafür, dass „business as usual“ inzwischen ein Fremdwort im Management des Lichtunternehmens ist.

Ganz abgesehen davon, dass es keine langfristigen Produktionszyklen gibt, wie man sie früher gewohnt war. Die Konkurrenz ist schnell und flexibel und wird auch wieder stärker, nachdem ein großer Teil der Mitbewerber in Asien beheimatet ist und auch im großen Industrieland China die Firmen nach den Lockdowns wieder an Stärke gewinnen. Die Standortkosten hie und da seien nicht vergleichbar, macht Firmenchef Alfred Felder aufmerksam: Als europäischer bzw. österreichischer Anbieter kann man nur mit hoher Qualität und Innovation gegenhalten. Das tun die Dornbirner wieder mit großem Engagement. In dem jährlichen Ranking des Europäischen Patentamtes, das vor wenigen Tagen veröffentlicht wurden ist es schwarz auf weiß nachzulesen.

Top-Anmelder bei Patenten

Tridonic und Zumtobel Lighting, beides Marken der Zumtobel Group, sind erneut unter den Top-Anmeldern auf Patente. Österreichische Unternehmen haben im Jahr 2022 2388 Patente beim Europäischen Patentamt (EPA) angemeldet – ein neuer Höchststand, wie das EPA kürzlich bekannt gab. Tridonic gehört zu den österreichischen Top-Anmeldern beim EPA und liegt im Jahr 2022 auf dem zweiten Platz mit 93 Anmeldungen, Tridonic hält aktuell 2586 Patente und Patentanmeldungen, Zumtobel Lighting landet mit 51 neuen Patentanmeldungen auf Platz sechs der Top-Anmelder 2022 aus Österreich. In Summe hält die Zumtobel Lighting 1890 Patente und Patentanmeldungen. Außerdem wurden neue Geschäfts- und Servicemodelle auf Basis neuer digitaler Möglichkeiten entwickelt, die bei den Kunden großen Anklang finden.

Fakten zur Zumtobel Group

Gegründet 1950

Mitarbeiter 5800 Mitarbeiter insgesamt

Geschäftsführung Alfred Felder (CEO), Thomas Erath (CFO), Mrcus Frantz (CDTO), Bernhard Motzko (COO), Aufsichtsratsvorsitzende Karin ZumtobelCammah

Umsatz 2022/23 Quartal 1-3 912,2 Millionen Euro

Chronologie