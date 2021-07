Lichtlösungen für Kunden in aller Welt

Zumtobel entwickelt zukunftsorientierte Lösungen von höchster Qualität

Was als Familienbetrieb begann, ist heute ein international tätiger Lichtkonzern mit weltweit rund 5800 Mitarbeitern. Licht, ob künstlich oder natürlich, hat großen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität des Menschen. Seit nunmehr 70 Jahren entwickelt die Marke Zumtobel Lichtlösungen von höchster Qualität, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des Menschen. Die Unternehmenstochter Thorn profitiert von 90 Jahren Erfahrung. Mit dieser Expertise bietet die Zumtobel Group mit ihren Marken Zumtobel, Thorn und Tridonic Kunden in aller Welt zukunftsorientierte Lichtlösungen an, die immer weniger Energie und Ressourcen verbrauchen, und gleichzeitig die bestmögliche Lichtqualität für den Menschen erzielen.

Raum für Licht und Innovation

Mit dem neuen Lichtforum mitten im urbanen Zentrum von Dornbirn hat das Unternehmen nachhaltig in seinen Gründungsstandort investiert. Durch die Revitalisierung der alten Industriehalle ist ein einzigartiger architektonischer Lichtraum entstanden, in dem die Marken des Unternehmens ihre umfassende Lichtkompetenz für den Innen- und Außenbereich sowie neueste Entwicklungen und Technologien präsentieren, darunter die NightTune-Technologie von Thorn, die bei optimaler Beleuchtung für den Menschen gleichzeitig die nächtliche Biodiversität schützt, oder die wegweisende Technologie ‚Spectrum‘ von Zumtobel, mit der die LED-Beleuchtung in ihrer Wahrnehmung für den Menschen dem natürlichen Tageslicht so nahe wie möglich kommt.

Dreifachsieg

Für sein klares und anspruchsvolles Produktdesign verzeichnet Zumtobel 2021 abermals einen Dreifachsieg bei den Red Dot Awards: In der Kategorie Produktdesign überzeugten gleich drei Zumtobel-Leuchten. Mit dieser mehrfachen Auszeichnung setzt die Zumtobel Group ihre Red-Dot-Erfolgsgeschichte weiter fort: Denn den ersten Designpreis gewann Zumtobel bereits 1963, und wurde seitdem stetig ausgezeichnet.

Fakten