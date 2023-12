Licht und Schatten der Feiertage

Am 2. Adventsonntag, einem Tag der Besinnlichkeit, kollidieren Tradition und aktuelle Herausforderungen. Wir haben uns mit Aglaia Poscher-Mika, vom Referat für Frauen und Gesellschaftspolitik der kath. Kirche Vorarlberg, getroffen. Während Kerzen leuchten, macht sie auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam.

Advent und Menschenrechte: Ein symbolischer Zusammenhang

"Am 2. Adventsonntag, einem symbolträchtigen Tag in der christlichen Tradition, wird die zweite Kerze entzündet. Diese Zeit steht für Zartheit und Besinnung, erinnert an die Geburt Jesu in einem bescheidenen Stall", so beginnt Aglaia Poscher-Mika, vom Referat für Frauen und Gesellschaftspolitik der kath. Kirche Vorarlberg, das Gespräch. Parallel dazu zelebrieren andere Religionen um diese Jahreszeit das Licht, Nähe und Reflexion, wie etwa das Judentum mit dem Hanukkah-Fest.