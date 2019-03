Licht aus für den Klimaschutz – es wird dunkel in Hohenems!

Rund um die Welt gehen die Lichter aus: Die „Earth Hour“ (= Stunde der Erde) ist eine weltweite Klima- und Umweltschutzaktion – dabei werden für eine Stunde (Ortszeit) die Lichter öffentlicher Beleuchtungen abgeschaltet.

Am Samstag, dem 30. März 2019, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr gehen die Lichter auch in Hohenems aus – die Burgruine Alt-Ems und der Palast Hohenems hüllen sich für eine Stunde in Dunkelheit.

Wer sich gerne an dieser Aktion beteiligen möchte, kann das ganz einfach tun: einfach Licht aus – denn Kerzenschein hat auch etwas Schönes. Auch Firmen sind eingeladen, diesem Beispiel zu Folgen.