Libyscher General Haftar verkündete Einnahme von IS-Hochburg

Nach wochenlangen Kämpfen hat der mächtige libysche General Khalifa Haftar die Eroberung der Hafenstadt Derna aus den Händen der Terrormiliz Islamischer Staat verkündet. Derna war bisher die einzige Stadt im Osten Libyens, die nicht unter der Kontrolle von Haftars Armee stand.

Der General verkündete in einer Fernsehansprache am späten Donnerstagabend das erfolgreiche Ende der Anfang Mai begonnenen Offensive. Haftar hatte die Militäroperation mit dem Schutz der Zivilbevölkerung in Derna begründet. Die Stadt hat rund 125.000 Einwohner.