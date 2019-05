Libysche Hauptstadt Tripolis weiter heftig umkämpft

Die Rebellen um den abtrünnigen General Khalifa Haftar haben sich in der Nacht auf Freitag erneut heftige Kämpfe mit den Regierungstruppen um die libysche Hauptstadt Tripolis geliefert. Vor allem das Gebiet des früheren internationalen Flughafens sei von Donnerstagnachmittag bis zum frühen Morgen heftig umkämpft worden, ohne Raumgewinn für die eine oder die andere Seite, berichteten Anwohner.

Die Offensive von Haftars Libyscher Nationalarmee (LNA) geht damit in die fünfte Woche. Die Rebellen, die eine Gegen-Regierung in Benghazi vertreten, hatten in den vergangenen Wochen immer mehr Truppen und schwere Geschütze an die Front geschafft, doch die Streitkräfte der international anerkannten Regierung hielten bisher die Stellung in den südlichen Vororten von Tripolis.