Libyens Regierungschef fordert internationale Schutztruppe

Der Chef der international anerkannten Regierung Libyens, Fajez al-Sarraj, hat kurz vor der Berliner Libyen-Konferenz eine internationale Schutztruppe für sein Land gefordert. Wenn General Khalifa Haftar seine Offensive nicht einstelle, müsse die internationale Gemeinschaft aktiv werden, sagte al-Sarraj der "Welt am Sonntag". Auch mit einer internationalen Truppe zum "Schutz der Zivilbevölkerung".

Der abtrünnige General Haftar hatte bei einem Treffen in Moskau Anfang der Woche die Unterzeichnung eines Waffenstillstands abgelehnt. Er nimmt ebenso wie Premierminister Sarraj am Sonntag an der internationalen Libyen-Konferenz in Berlin teil. Im April vergangenen Jahres hatte Haftar seine Offensive gegen die libysche Hauptstadt Tripolis begonnen und war zuletzt nah an sie herangerückt