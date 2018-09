Libyens Regierung bittet UNO um Hilfe in Tripolis

Libyens international anerkannte Regierung hat die Vereinten Nationen um Hilfe gegen die anhaltende Gewalt in der Hauptstadtregion Tripolis gebeten. Die UNO müsse "konkrete und effektive" Maßnahmen gegen die Kämpfe ergreifen, damit "das Leben und der Besitz von Zivilisten" geschützt werden könne, erklärte die Regierung der Nationalen Einheit am Samstag.

Die UN-Mission in Libyen (UNSMIL) müsse dem UN-Sicherheitsrat “die Realität der blutigen Vorkommnisse in Libyen vor Augen führen”, hieß es weiter. Am Freitag waren aber bei Zusammenstößen 15 Menschen getötet und dutzende verwundet worden, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mitteilte. Am Samstag ließen die Kämpfe um Tripolis vorübergehend nach.