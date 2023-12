Libyens Börse nach fast neun Jahren wieder geöffnet

Nach fast neun Jahren wird an der libyschen Börse wieder gehandelt. Der Ministerpräsident der Nationalen Einheitsregierung, Abdulhamid al-Dbeibah, und Börsenchef Bashir Mohammed Ashur läuteten am Montag zusammen mit anderen Würdenträgern die Startglocke in der Hauptstadt Tripolis. Einem Insider zufolge soll in der kommenden Woche der Handel in der Stadt Benghazi ebenfalls aufgenommen werden. Die Börse sei ein Mittel zur Verbesserung der Wirtschaft des Landes, sagte Dbeibah.

"Die Bedeutung des Aktienmarktes liegt in der Verdoppelung des Bruttoinlandsprodukts und der Schließung des Haushaltsdefizits, wodurch der Staatshaushalt entlastet wird", so Dbeibah. Von insgesamt zehn Firmen wurden am Montag zunächst acht gelistet, wie ein Sprecher der Börse mitteilte. Tatsächlich gehandelt wurden demnach die Aktien von drei. Die libysche Börse öffnete erstmals 2006. Nach dem Sturz des Machthabers Muammar Gaddafi 2011 wurde der Handel zunächst für mehr als zwölf Monate ausgesetzt. Mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs 2014 kam er dann erneut zum Erliegen.