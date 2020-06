Libyen-Treffen in Moskau - Lawrow fordert Ende der Kämpfe

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bei einem Treffen mit Regierungsvertretern aus Libyen ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen in dem Bürgerkriegsland gefordert. Außerdem müsse ein innerlibyscher Dialog mit allen führenden politischen Kräften beginnen, sagte Lawrow am Mittwoch einer Mitteilung des Außenministeriums zufolge.

In Libyen hatten sich die Konfliktparteien auf neue Gespräche über eine Waffenruhe verständigt. Russlands Chefdiplomat erklärte zudem die Bereitschaft zur Wiederaufnahme von Wirtschaftsbeziehungen, sobald sich die Lage in dem Land militärisch beruhigt habe. Zugleich forderte Lawrow die Freilassung von zwei russischen Staatsbürgern, die seit Mai 2019 in Tripolis in Haft seien. Das Vorgehen gegen die beiden Männer sei derzeit das Haupthindernis für eine Entwicklung der Zusammenarbeit mit Tripolis, sagte Lawrow.