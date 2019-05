Libyen: Abtrünniger General befiehlt "erbarmungslosen Kampf"

In Libyen hat der abtrünnige General Khalifa Haftar im Kampf um die Hauptstadt Tripolis angeordnet, sich zurückziehende gegnerische Truppen zu verfolgen und zu zerstören. Das geht aus einer veröffentlichten Tonaufnahme hervor.

Auf der von einem Sprecher von Haftars Libyscher Nationalarmee (LNA) veröffentlichten Aufnahme erklärt Haftar, der am Montag beginnende muslimische Fastenmonat Ramadan sei ein Monat des Heiligen Kriegs. Haftars versucht die von westlichen Staaten anerkannte Regierung in Tripolis zu vertreiben.

Die UNO rief die Konfliktparteien in Libyen vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan zu einer Feuerpause aufgerufen. Die UN-Mission in dem nordafrikanischen Krisenstaat appellierte nach eigenen Angaben vom Sonntag an beide Seiten, eine “humanitäre Waffenruhe” von einer Woche einzuhalten.