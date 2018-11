Libertadores-Finale Anfang Dezember außerhalb Argentiniens

Das Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen den Erzrivalen River Plate und Boca Juniors soll außerhalb Argentiniens stattfinden. Wie Südamerikas Fußball-Kontinentalverband CONMEBOL nach einer Sitzung am Dienstag bekannt gab, soll das Spiel am 8. oder 9. Dezember in einer neutralen Spielstätte ausgetragen werden.

Das Spiel werde außerhalb von Argentinien stattfinden, “weil die Bedingungen für ein Spiel in Argentinien nicht existieren”, sagte CONMEBOL-Präsident Alejandro Dominguez nach einem Treffen mit Vertretern der beiden Finalisten. Wo genau die Entscheidung um die begehrteste Trophäe im südamerikanischen Clubfußball fallen wird, blieb offen. Nach Genua meldeten am Dienstag auch die Betreiber des Mineirao-Stadions im brasilianischen Belo Horizonte Interesse an einer Austragung an.

Das Rückspiel zwischen River und Boca wurde am Samstag nach schweren Ausschreitungen vor dem Heimstadion von River zunächst auf Sonntag verlegt und danach abgesagt. Mehrere Boca-Profis erlitten bei einer Attacke auf den Mannschaftsbus Schnittwunden und klagten nach einem Tränengas-Einsatz der Polizei über Atembeschwerden.

Das Hinspiel am 11. November ging 2:2 aus. Die Auswärtstorregel kommt im Finale nicht zur Anwendung. Gegen River wurde von der CONMEBOL ein Disziplinarverfahren eingeleitet.