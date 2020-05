Liberale Parteien mit Gegenmodell zu den "Sparsamen Vier"

Mit einer "Allianz der Zuversicht" präsentieren sich die NEOS und vier weitere liberale Parteien aus Schweden, Dänemark und den Niederlanden als Gegenmodell zu den "Sparsamen Vier" Nettozahler im Streit um den EU-Wiederaufbauplan. "Entweder Europa zeigt, dass es in der Krise liefert, oder wir werden als Österreich alleine scheitern", sagte NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger.

Die NEOS-Chefin übte im Vorfeld der am Mittwoch veröffentlichten Erklärung besonders Kritik an der Haltung "Mein Land zuerst" der vier Regierungschefs der - nach Ansicht der Liberalen - "Geizigen Vier". Deren Haltung sei "nicht europäisch und die kurzsichtigste Strategie, die man gerade fahren kann", so Meinl-Reisinger, die unter anderem auf die Bedeutung etwa Italiens für Österreichs Exportindustrie hinwies.