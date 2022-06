Libanon: Lebenslange Haft für Attentat auf Ex-Premier Hariri

Das internationale Libanon-Tribunal hat zwei Männer wegen der Ermordung des früheren libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri 2005 zu lebenslanger Haft verurteilt. Die beiden mutmaßlichen Mitglieder der schiitischen Hisbollah wurden am Donnerstag von dem Sondergericht zum Libanon in Leidschendam bei Den Haag für den damaligen Terroranschlag mit insgesamt 22 Toten verurteilt.

Hassan Habib Merhi und Hussein Hassan Oneissi sind flüchtig, das Urteil wurde in Abwesenheit der Angeklagten verkündet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass beide maßgeblich an der Vorbereitung des Terroranschlags beteiligt waren.