LH Wallner zum neuen Regierungsprogramm - live auf VOL.AT

LH Markus Wallner spricht am Samstag live über das neue Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen.

Regierungsprogramm steht

Inhalt des Regierungsprogramms

Das sagen die Vorarlberger

Am Donnerstag haben sich die Verhandlungs-Teams der Parteien ÖVP und Grüne auf ein Programm für eine gemeinsame Regierung geeinigt. Dieses Programm muss aber noch den eigenen Parteien vorgelegt werden. ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Freitag von seiner Partei die Zustimmung zu diesem Programm bekommen.

Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der Grünen. Die Entscheidung soll am Samstag am Bundes-Kongress fallen. Dort muss die Mehrheit der rund 280 Partei-Mitglieder dem Programm zustimmen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen könnte die neue Regierung bestehend aus ÖVP und Grünen bereits am 7. Jänner angeloben.