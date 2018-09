LH Wallner würdigte Einsatz von freiwillig Engagierten

Landeshauptmann Markus Wallner zeichnete 176 Ehrenamtliche aus dem Bezirk Feldkirch aus.

“Hinter dem starken Miteinander und der hohen Lebensqualität in Vorarlberg steht eine landesweite Gemeinschaft von ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die in allen Bereichen unverzichtbare Leistungen erbringen”. Das sagte Landeshauptmann Markus Wallner am Mittwoch im Rahmen einer Danke-Veranstaltung, zu der das Land eingeladen hatte. Begleitet von Familie und Angehörigen folgten 176 ehrenamtlich tätige Frauen und Männer der Einladung ins Koblacher Gemeindezentrum “Dorfmitte”.

“aha plus” für engagierte Jugendliche

In dem Zusammenhang erinnerte Wallner auch an aha plus, das bundesweit in dieser Form einmalige Anerkennungssystem für engagierte Jugendliche. Junge Menschen haben die Möglichkeit, für freiwillige Tätigkeiten Punkte einzusammeln. Diese werden über ein Online-Tool erfasst und können gegen sogenannte Rewards eingelöst werden. Das sind sinnvolle Produkte (z.B. Veranstaltungstickets) oder besondere Möglichkeiten (z.B. Training mit Sportprofis). “Damit sagen wir jungen Menschen Danke für ihre wertvollen ehrenamtlichen Leistungen und schaffen noch mehr Begeisterung für freiwilliges Engagement”, so der Landeshauptmann.