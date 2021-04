LH Wallner: Marke Vorarlberg steht für chancenreich

Offener Projektcall zum Schwerpunktthema "Potenziale entfalten – für Bildung begeistern".

Die Entwicklung der Marke Vorarlberg mit der Vision, 2035 der chancenreichste Lebensraum für Kinder zu sein, ist durch die Pandemie nicht unterbrochen worden und wird weiter intensiv vorangetrieben, betonte Landeshauptmann Markus Wallner im Pressefoyer am Dienstag, 27. April. Die kommenden Monate stehen im Zeichen des Schwerpunktes "Potenziale entfalten – für Bildung begeistern". Dazu wird es von 1. bis 31. Mai 2021 einen offenen Projektcall geben, für den insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung stehen.

Obwohl das letzte Jahr sehr herausfordernd war, habe die Marke gerade in dieser Zeit Stärke gezeigt, sagte Wallner: "Im Fokus stehen die Zukunftschancen der jungen Generation, damit hat der Markenprozess zusätzlich an Aktualität und Bedeutung gewonnen. Denn klar ist, unsere Jugendlichen dürfen nicht zu den Verlierern der Krise werden." Wallner verwies auf mehrere Initiativen, die unter dem Dach der Marke in der Phase der Pandemie gesetzt wurden, etwa das Projekt "School Kids online" oder die Unterstützung von Feriencamps im Sommer 2020.