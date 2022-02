LGBTIQ-feindliche Gewalt im dritten Quartal 2021 angestiegen

215 vorurteilsmotivierte Verbrechen gegen LGBTIQ-Personen haben im dritten Quartal 2021 stattgefunden - Daten dazu hat das Innenministerium auf Anfrage der SPÖ veröffentlicht. 160 "Hate Crimes" wegen der sexuellen Orientierung oder des Personenstandes Inter/Divers waren es noch im ersten Halbjahr 2021. SPÖ-LGBTIQ-Sprecher Mario Lindner sieht Handlungsbedarf: Es brauche "einen umfassenden Aktionsplan gegen Hate Crime und für den Schutz der LGBTIQ-Community auf jeder Ebene."

Die Bundesregierung könne das Problem nicht länger ignorieren, so Lindner. "Wir erleben in den letzten Monaten nicht weniger als eine Explosion von Hate Crimes gegen die LGBTIQ-Community", stellte der Nationalratsabgeordnete fest und forderte einen Aktionsplan gegen LGBTIQ-feindliche Gewalt. Die Forderung werde laut SPÖ allerdings von der Bundesregierung blockiert, ein Antrag im Gleichbehandlungsausschuss des Nationalrats sei vor kurzem "per Vertagungsantrag beerdigt" worden. In einem nicht beschlossenen Antrag forderte Lindner außerdem die Gründung eines unabhängigen Expertengremiums, das einen Aktionsplan erarbeiten sollte.