Lewis Hamilton schnappte sich Pole Position in Le Castellet

Lewis Hamilton startet beim Großen Preis von Frankreich aus der Position ganz vorne. Mit einem weiterentwickelten Mercedes-Motor lag der Brite am Samstag im Qualifying in Le Castellet den Hauch von 0,118 Sekunden vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Dritter war WM-Leader Sebastian Vettel im Ferrari. Die Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Daniel Ricciardo belegten die Ränge vier und fünf.

Hamilton hatte schon am Freitag die Trainingseinheiten auf dem Circuit Paul Ricard dominiert. Der WM-Titelverteidiger liegt vor dem achten Grand Prix des Jahres in der Gesamtwertung nur einen Punkt hinter Vettel. Das Rennen nahe Marseille ist der erste in Frankreich seit zehn Jahren, zuletzt wurde 2008 in Magny Cours gefahren.