Lewandowski oder James? - Stars kämpfen ums Überleben

Im zweiten Fußball-WM-Gruppenspiel der beiden bisherigen Verlierer Polen und Kolumbien kämpfen auch Robert Lewandowski und James Rodriguez gegen das frühe Aus. Wer am Sonntag (20.00 Uhr) in Kasan wieder leer ausgeht, ist praktisch draußen. Dass es zu dieser Situation kommt, hat viel mit den bei Bayern München spielenden Topstars beider Nationen zu tun.

Auch und vor allem Stürmer Radamel Falcao von AS Monaco hofft auf seine Rückkehr in die Startformation. Der Kapitän hatte die WM 2014 wegen einer Knieverletzung verpasst und ist neben James die Säule in der Offensive der Kolumbianer. “Ich sehe diese WM nicht wie ein Geschenk. Ich habe die vergangenen vier Jahre sehr viel dafür gearbeitet, um hier zu sein”, sagte der 32-Jährige.