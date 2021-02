Leverkusen verlängert Vertrag mit Baumgartlinger bis 2022

Bayer Leverkusen setzt weiter auf den aktuell an seinem Comeback arbeitenden Julian Baumgartlinger. Der ursprünglich mit Saisonende auslaufende Vertrag wurde um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2022 verlängert, wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab. Baumgartlinger pausiert derzeit wegen einer Ende Jänner erlittenen Kreuzbandverletzung. Österreichs Teamkapitän hofft, für die Mitte Juni startende EM-Endrunde rechtzeitig fit zu werden.

"Die bald fünf Jahre auf höchstem Niveau hier in Leverkusen bedeuten mir sehr viel. Dass der Verein trotz meiner derzeitigen Verletzung nicht nur zu mir steht, sondern auch darüber hinaus weiter auf mich baut, spricht für sich", wurde Baumgartlinger in einer Club-Aussendung zitiert. Er werde "alles dafür tun", das Vertrauen in ihn zu rechtfertigen, betonte der Mittelfeldspieler. Baumgartlinger war 2016 von Mainz aus zum Liga-Konkurrenten gewechselt.